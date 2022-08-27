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Депай не перейдёт в «Ювентус» из-за трансфера Милика

Депай не перейдёт в «Ювентус» из-за трансфера Милика
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Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай не сможет продолжить карьеру в чемпионате Италии, информирует Calciomercato. Ранее сообщалось, что голландец перейдёт в «Ювентус».

По информации источника, из-за перехода форварда «Марселя» Аркадиуша Милика трансфер Депая становится невозможным. Несмотря на это, игрок каталонского клуба был основным вариантом для усиления атки туринцев. Ранее сообщалось, что переговоры между сторонами сорвались по экономическим причинам.

Напомним, Мемфис стал игроком «Барселоны» летом 2021 года, перейдя в команду в статусе свободного агента. С тех пор в 37 встречах голландец забил 13 голов и отдал две результативные передачи. Нынешний контракт Депая с каталонцами действует до конца июня 2023 года.

Топ комбинаций и голевых передач 2-го тура Ла Лиги:

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