Матч «Факела» впервые с 2001-го посетили 20 000 болельщиков. Обе игры — со «Спартаком»
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Матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между «Факелом» и «Спартаком» (1:4) на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже посетили 20 000 зрителей. В предыдущий раз свыше 20 000 зрителей на матче воронежской команды было в 2001 году, когда к «Факелу» также приехал московский «Спартак». Об этом сообщает пресс-служба «Факела» в телеграм-канале.
Напомним, тот год стал последним, когда «Факел» выступал в чемпионате России. Клуб из Воронежа вернулся в элитный дивизион российского футбола в нынешнем сезоне. В семи матчах команда Олега Василенко набрала четыре очка и идёт на 14-й строчке турнирной таблицы. В следующем туре «Факел» сыграет с «Пари НН» в гостях.
Очереди у стадиона «Факела» из-за билетов на матч со «Спартаком». Видеоролик:
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