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«Вест Хэм» одержал первую победу, а «Ньюкасл» сумел вырвать ничью в 4-м туре АПЛ

«Вест Хэм» одержал первую победу, а «Ньюкасл» сумел вырвать ничью в 4-м туре АПЛ
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Сегодня, 28 августа, состоялись матчи 4-го тура английской Премьер-лиги, где «Астон Вилла» принимала лондонский «Вест Хэм», а «Ньюкасл Юнайтед», в прошлом туре давший бой чемпиону страны «Манчестер Сити», гостил у «Вулверхэмптона».

Во встрече «Астон Виллы» и «Вест Хэма» команды долгое время не могли забить. Несмотря на равную игру, отличиться удалось именно «молоткам» – на 74-й минуте матча гол забил Пабло Форнальс с передачи Деклана Райса. Благодаря этому голу подопечные Дэвида Мойеса одержали победу со счётом 1:0.

Англия - Премьер-лига. 4-й тур
28 августа 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
0 : 1
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
0:1 Форнальс – 74'

«Вулверхэмптон» в матче с «Ньюкаслом» первым вышел вперёд. На 38-й минуте полузащитник команды Рубен Невеш после передачи Гонсалу Гедеша пушечным ударом отправил мяч в сетку ворот. Почти до самого конца матча счёт сохранялся, однако нападающий «сорок» Аллан Сент-Максимен смог забить ответный гол и обеспечить ничью для своей команды – 1:1.

Англия - Премьер-лига. 4-й тур
28 августа 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
1 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Невеш – 38'   1:1 Сент-Максимен – 90'
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