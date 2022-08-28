«Вест Хэм» одержал первую победу, а «Ньюкасл» сумел вырвать ничью в 4-м туре АПЛ

Сегодня, 28 августа, состоялись матчи 4-го тура английской Премьер-лиги, где «Астон Вилла» принимала лондонский «Вест Хэм», а «Ньюкасл Юнайтед», в прошлом туре давший бой чемпиону страны «Манчестер Сити», гостил у «Вулверхэмптона».
Во встрече «Астон Виллы» и «Вест Хэма» команды долгое время не могли забить. Несмотря на равную игру, отличиться удалось именно «молоткам» – на 74-й минуте матча гол забил Пабло Форнальс с передачи Деклана Райса. Благодаря этому голу подопечные Дэвида Мойеса одержали победу со счётом 1:0.
«Вулверхэмптон» в матче с «Ньюкаслом» первым вышел вперёд. На 38-й минуте полузащитник команды Рубен Невеш после передачи Гонсалу Гедеша пушечным ударом отправил мяч в сетку ворот. Почти до самого конца матча счёт сохранялся, однако нападающий «сорок» Аллан Сент-Максимен смог забить ответный гол и обеспечить ничью для своей команды – 1:1.
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