Томас Цорн: 12-й – не номер болельщиков. У них нет номера

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн после победы московской команды над «Оренбургом» (5:1) в рамках 7-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) высказался, почему разрешил новичку команды Марио Митаю взять 12-й номер.
«Неправильно говорить, что желание взять номер кумира перевесило уважение к болельщикам. Марио не думал, что номер забронирован за фанатами. Не знаю, в каких клубах такое есть. В «Локомотиве» — нет. Игроки имеют право выбрать. 12-й — это не номер болельщиков, который нарисован на майке. Они 12-й игрок: это эмоции, которые дают команде. Болельщики — это масса, которая поддерживает команду. У них нет номера.
Хейт от фанатов? По традиции 12-й номер — это запасной вратарь. Во всём мире. Игрок выбрал номер, потому что стремится к максимуму», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
- 28 августа 2022
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