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«Лион» сыграл вничью с «Реймсом» в матче 4-го тура Лиги 1

«Лион» сыграл вничью с «Реймсом» в матче 4-го тура Лиги 1
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Сегодня, 28 августа, состоялся матч 4-го тура французской Лиги 1. На стадионе «Огюст Делон II» «Реймс» принимал «Лион». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 18:05 мск.

Первыми сумели отличиться хозяева – на 24-й минуте забил нападающий Дзюня Ито. На 63-й минуте «Реймс» остался в меньшинстве – подвёл команду сенегальский полузащитник Дион Лопи, получив прямую красную карточку. «Лион» сумел сравнять счёт только на 86-й минуте – гол забил Мусса Дембеле с передачи Райана Шерки.

После этой встречи «Лион» набрал семь очков и занимает четвёртую строчку при игре в запасе. «Реймс» после четырёх проведенных игр сумел набрать лишь два очка, вследствие чего расположился на 19-м месте турнирной таблицы, находясь в зоне вылета.

Франция - Лига 1. 4-й тур
28 августа 2022, воскресенье. 18:05 МСК
Реймс
Реймс
Окончен
1 : 1
Лион
Лион
1:0 Ито – 24'   1:1 Дембеле – 86'
Удаления: Лопи – 63' / нет
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