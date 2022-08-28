«Лион» сыграл вничью с «Реймсом» в матче 4-го тура Лиги 1

Сегодня, 28 августа, состоялся матч 4-го тура французской Лиги 1. На стадионе «Огюст Делон II» «Реймс» принимал «Лион». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 18:05 мск.



Первыми сумели отличиться хозяева – на 24-й минуте забил нападающий Дзюня Ито. На 63-й минуте «Реймс» остался в меньшинстве – подвёл команду сенегальский полузащитник Дион Лопи, получив прямую красную карточку. «Лион» сумел сравнять счёт только на 86-й минуте – гол забил Мусса Дембеле с передачи Райана Шерки.



После этой встречи «Лион» набрал семь очков и занимает четвёртую строчку при игре в запасе. «Реймс» после четырёх проведенных игр сумел набрать лишь два очка, вследствие чего расположился на 19-м месте турнирной таблицы, находясь в зоне вылета.