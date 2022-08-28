Кузнецов: почему ЦСКА должен был обыгрывать «Ростов»? Одно очко — хорошо

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал ничейный результат команды в матче с «Ростовом» (0:0) в 7-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Почему результат удивляет? «Ростов» — очень хорошая, сбалансированная и сильная команда. Почему ЦСКА должен был обыгрывать? Думаю, одно очко — это хорошо и «Ростов» доволен. Команды находятся в хорошем состоянии и физическом, и эмоциональном.



Никто не хотел уступать. Все строят игру от соперника — никто не хочет проигрывать. Очко — это нормальный результат для обеих команд», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

ЦСКА набрал 14 очков и после семи туров расположился на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата России.