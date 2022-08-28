Кузнецов: почему ЦСКА должен был обыгрывать «Ростов»? Одно очко — хорошо
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Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал ничейный результат команды в матче с «Ростовом» (0:0) в 7-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Почему результат удивляет? «Ростов» — очень хорошая, сбалансированная и сильная команда. Почему ЦСКА должен был обыгрывать? Думаю, одно очко — это хорошо и «Ростов» доволен. Команды находятся в хорошем состоянии и физическом, и эмоциональном.
Никто не хотел уступать. Все строят игру от соперника — никто не хочет проигрывать. Очко — это нормальный результат для обеих команд», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
ЦСКА набрал 14 очков и после семи туров расположился на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата России.
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