«Эспаньол» — «Реал» Мадрид: Винисиус открыл счёт на 12-й минуте

Сегодня, 28 августа, на стадионе «RCDE — Корнелья-Эль Прат» в Барселоне местный «Эспаньол» в матче 3-го тура испанской Примеры принимает мадридский «Реал». Стартовый свисток Марио Мелеро Лопеса прозвучал в 23:00. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Винисиус забивает с передачи Тчуамени. Видеоролик:

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На 13-й минуте Орельен Тчуамени сыграл в стенку со своим партнёром, получил обратную передачу и быстро низом покатил в штрафную на Винисиуса — тот с её угла отлично набежал в центр и ударом в касание открыл счёт в матче.

22-летний Винисиус в нынешнем сезоне забил два гола и отдал результативную передачу в трёх матчах чемпионата Испании. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.



«Реал» в онлайн-таблице чемпионата Испании поднимается на первую строчку.