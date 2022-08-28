«Наполи» с Хвичей не смог обыграть «Фиорентину» в матче 3-го тура Серии А

Сегодня, 28 августа, прошли матчи 3-го тура итальянской Серии А, в которых «Фиорентина» дома принимала «Наполи», а «Эмполи» играл на выезде с «Лечче».
Во встрече под крупной вывеской «Фиорентина» – «Наполи» зрители забитых голов не увидели. У «фиалок» российский нападающий Александр Кокорин отсутствовал в заявке на матч, а грузинский полузащитник неаполитанцев Хвича Кварацхелия не помог своей команде заработать три очка.
«Эмполи» в своей игре забил гол в середине первого тайма – на 22-й минуте отличился Фабьяно Паризи. Гости преимущество долго удерживать не смогли, и уже на 40-й минуте Габриэл Стрефезза сравнял счёт во встрече. В оставшиеся минуты матча командам забить голов не удалось. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничейный результат – 1:1.
- 29 августа 2022
-
00:25
-
00:19
-
00:14
-
00:07
- 28 августа 2022
-
23:58
-
23:56
-
23:56
-
23:50
-
23:48
-
23:44
-
23:28
-
23:22
-
23:22
-
23:19
-
23:13
-
23:06
-
23:02
-
23:01
-
22:32
-
22:26
-
22:19
-
22:10
-
22:10
-
22:09
-
21:57
-
21:48
-
21:42
-
21:40
-
21:24
-
21:22
-
21:17
-
21:16
-
21:11
-
21:05
-
21:03