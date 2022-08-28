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«Наполи» с Хвичей не смог обыграть «Фиорентину» в матче 3-го тура Серии А

«Наполи» с Хвичей не смог обыграть «Фиорентину» в матче 3-го тура Серии А
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Сегодня, 28 августа, прошли матчи 3-го тура итальянской Серии А, в которых «Фиорентина» дома принимала «Наполи», а «Эмполи» играл на выезде с «Лечче».

Во встрече под крупной вывеской «Фиорентина» – «Наполи» зрители забитых голов не увидели. У «фиалок» российский нападающий Александр Кокорин отсутствовал в заявке на матч, а грузинский полузащитник неаполитанцев Хвича Кварацхелия не помог своей команде заработать три очка.

Италия - Серия А. 3-й тур
28 августа 2022, воскресенье. 21:45 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
0 : 0
Наполи
Неаполь

«Эмполи» в своей игре забил гол в середине первого тайма – на 22-й минуте отличился Фабьяно Паризи. Гости преимущество долго удерживать не смогли, и уже на 40-й минуте Габриэл Стрефезза сравнял счёт во встрече. В оставшиеся минуты матча командам забить голов не удалось. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничейный результат – 1:1.

Италия - Серия А. 3-й тур
28 августа 2022, воскресенье. 21:45 МСК
Лечче
Лечче
Окончен
1 : 1
Эмполи
Эмполи
0:1 Паризи – 22'   1:1 Стрефезза – 40'
Комментарии
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