Мирча Луческу назвал ошибкой проведение матчей киевского «Динамо» во Львове

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу назвал ошибкой проводить матчи клуба во Львове. Напомним, в матче 2-го тура «Динамо» во Львове разгромно уступило «Днепру-1» со счётом 0:3.
«Решение играть здесь было большой ошибкой. Я хотел, чтобы матчи с «Днепром-1» и «Зарёй» мы провели в Киеве. Ребята два месяца назад уехали из Украины, с тех пор не видели своих семей. Ещё в ответном матче с «Бенфикой» я почувствовал, что психологическое состояние игроков плохое. Поэтому настаивал на том, чтобы мы ехали в Киев.
Когда матчи проходят без болельщиков, должны быть дополнительные эмоции, позволяющие футболистам выйти на игру со свежей головой. Этого сегодня не было. Психологическое состояние команды вновь было плохим. Наверное, в том числе потому, что ребята слишком долго не были дома, не видели родных», — приводит слова Луческу официальный сайт киевского клуба.
В следующем туре чемпионата Украины «Динамо» встретится с луганской «Зарёй».
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