Стали известны финансовые подробности возможного трансфера Роши в ЦСКА

Защитник «Портимоненсе» Виллиан Роша близок к переходу в московский ЦСКА. Появилась информация о финансовых деталях возможного трансфера футболиста.

ЦСКА готов заплатить за переход футболиста € 2 млн, однако португальский клуб хочет выручить за трансфер на € 500 тыс больше, сообщает в своём твиттере журналист Педро Сепульведа. Источник также сообщает, что Роша уже договорился с армейцами о трёхлетнем контракте.

Ранее сообщалось, что ЦСКА ведёт переговоры о трансфере Роши. В сезоне-2022/2023 бразильский футболист принял участие в двух матчах национального португальского первенства. В прошлом сезоне он сыграл 32 матча во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал четыре голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Рошу в € 1,5 млн.