Источник: будущий новичок ЦСКА Роша во вторник должен прилететь в Москву

27-летний бразильский центральный защитник португальского «Портимоненсе» Виллиан Роша уже в ближайшие дни должен прилететь в Москву для завершения перехода в ЦСКА. Об этом сообщает Metaratings.

Согласно информации источника, стороны смогли решить последние вопросы за выходные. «Портимоненсе» отказался от целого ряда своих требований. При этом, армейцы до конца трансферного окна постараются подписать ещё одного футболиста в линию обороны.

Напомним, в сезоне-2022/2023 Виллиан Роша принял участие в двух матчах национального португальского первенства. В прошлом сезоне он сыграл 32 матча во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал четыре голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Рошу в € 1,5 млн. У него остался год по контракту с «Портимоненсе».