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Бывшая футболистка раскритиковала общественность за реакцию на победу «Ливерпуля» 9:0

Бывшая футболистка раскритиковала общественность за реакцию на победу «Ливерпуля» 9:0
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Бывшая футболистка сборной Англии Лианн Сандерсон прокомментировала разгромную победу «Ливерпуля» над «Борнмутом» (9:0) в матче 4-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ).

«9:0 в мужской игре означает крутое выступление. Абсолютно. В женской игре это значило бы «слабую игру голкиперов» и что «женский футбол — это мусор». Ох, двойные стандарты. Как иронично», — написала Сандерсон в «Твиттере».

34-летняя Сандерсон завершила карьеру в 2019 году. Она является воспитанницей лондонского «Арсенала», а позднее выступала за «Челси», «Эспаньол», «Ювентус» и ряд американских клубов.

Для «Ливерпуля» эта победа стала первой в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии. Команда Клоппа начала сезон с двух ничьих и поражения от «Манчестер Юнайтед» (1:2).

У кого в АПЛ — самый крупный контракт? Видеоролик:

Вот это мощь «Ливерпуля»! Впервые за 33 года размазали оппонента 9:0! Вот это мощь «Ливерпуля»! Впервые за 33 года размазали оппонента 9:0!
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