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АПЛ, «Ливерпуль» — «Борнмут» — 9:0, обзор, подробности, голы: команда Клоппа повторила уникальное достижение

Вот это мощь «Ливерпуля»! Впервые за 33 года размазали оппонента 9:0!
Дмитрий Зимин
Вот это мощь «Ливерпуля»!
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Мощное возвращение команды Клоппа.

Первый рекорд «Ливерпуль» в игре с «Борнмутом» всего лишь повторил, но зато уже на 31-й минуте. Роберто Фирмино удачно оказался на линии вратарской, воспользовался рикошетом и воткнул мяч в сетку Марка Траверса. 4:0! Так мощно команда не начинала матчи с 2014 года, когда «Арсенал» получил четыре за 20 минут. Но основные события ждали впереди.

Англия - Премьер-лига. 4-й тур
27 августа 2022, суббота. 17:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
9 : 0
Борнмут
Борнмут
1:0 Диас – 3'   2:0 Эллиотт – 6'   3:0 Александер-Арнольд – 28'   4:0 Фирмино – 31'   5:0 ван Дейк – 45+1'   6:0 Мефам – 46' (автогол)   7:0 Фирмино – 62'   8:0 Карвалью – 80'   9:0 Диас – 85'

Уже полноценный рекорд «Ливер» установил в добавленное к первому тайму время. Ван Дейк выпрыгнул выше всех и увеличил преимущество хозяев. Пять мячей за один тайм команда никогда не забивала в АПЛ. А главным героем стал Роберто Фирмино. Он поучаствовал в четырёх голах – три раза сделал ассист и единожды забил сам. В истории «Ливерпуля» такого ещё не было, а во всей АПЛ в последний раз случалось в 2017-м. Тогда Гарри Кейн помог «Тоттенхэму» в четырёх мячах.

Но не думайте, что парни Клоппа остановились во втором тайме. Они беспощадно издевались над слабым «Борнмутом», вымещая всю злость за неудачный старт сезона. Но и летело у «Ливерпуля» практически всё. А в некоторых случаях они сами забивала в свои от безысходности. Итог – 9:0. Так много в одном матче «Ливерпуль» забивал, когда ещё не было АПЛ – в начале сентября 1989 года в ворота «Кристал Пэлас».

В эпоху АПЛ девять мячей одна команда забивала лишь трижды: «МЮ» в ворота «Ипсвича» в 1995-м, «Лестер» в игре с «Саутгемптоном» в 2019-м и «МЮ» в матче с тем же «Саутгемптоном».

Один из эмоциональных моментов встречи – гол Харви Эллиотта. Парень 2003 года дебютировал за «Ливерпуль» в АПЛ ещё в прошлом сезоне, но сейчас впервые забил. Всё это переросло в очень трогательный момент – Харви упал на газон и заплакал. Его окружили партнёры по команде и успокаивали. Как уточняют британские журналисты, этот момент очень важный для футболиста и всей его семьи. Дело в том, что отец и дед Эллиотта – болельщики «Ливерпуля». И когда растёшь в такой атмосфере, а потом забиваешь за команду гол – трудно сдержать эмоции.

Харви Эллиотт

Харви Эллиотт

Фото: Getty Images

Команда Клоппа завершила серию без побед на старте чемпионата. До этого было две ничьих и супернеожиданное поражение от «Манчестер Юнайтед». Теперь долгожданная победа и первое ускорение в сторону «Манчестер Сити». Парни Хосепа Гвардиолы лидируют вместе с «Брайтоном» – у них по 10 очков. У «Ливерпуля» – пять. Приличный отрыв, который до этого Клопп допускал на старте только в сезоне-2016/2017.

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При этом Гвардиола уже не раз призвал не торопить события и не присваивать чемпионский титул «Манчестер Сити». Тренер постоянно предлагает посмотреть, сколько очков ещё в розыгрыше. А их действительно очень много.

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