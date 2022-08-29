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Солдатенков: на суде по делу Ларина задавали вопросы — не всегда можно было ответить точно

Солдатенков: на суде по делу Ларина задавали вопросы — не всегда можно было ответить точно
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Защитник «Крыльев Советов» Александр Солдатенков поделился впечатлениями от посещения заседания суда по делу бывшего президента «Чертаново» Николая Ларина.

«Не знаю, как было на предыдущих заседаниях. Сегодня была женщина, задавала много вопросов. Они немного каверзные, не всегда можно было ответить точно», — передаёт слова Солдатенкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, Николая Ларина обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, Ларин специально завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование. Сам функционер неоднократно заявлял, что обвинения в его адрес несправедливы. На заседании суда Ларина поддержал ряд известных футболистов, воспитанников академии «Чертаново».

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