Капитан «Крыльев» Солдатенков: не очень люблю суды, но на слушание Ларина не мог не прийти

Защитник «Крыльев Советов» Александр Солдатенков поделился впечатлениями от посещения заседания суда по делу бывшего президента «Чертаново» Николая Ларина.
«Для меня такой опыт впервые. Я не очень люблю суды, но на слушание Ларина не мог не прийти. У меня очень большое уважение к Николаю Юрьевичу. Хочется сказать ему большое спасибо за то, что он воспитал меня как футболиста, дал возможность играть в РПЛ и развиваться», — передаёт слова Солдатенкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, Николая Ларина обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, Ларин специально завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование. Сам функционер неоднократно заявлял, что обвинения в его адрес несправедливы. На заседании суда Ларина поддержал ряд известных футболистов, воспитанников академии «Чертаново».
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