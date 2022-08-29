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«Всё дело в деньгах, это грустно». Тренер «Аякса» — об Антони в «Манчестер Юнайтед»

«Всё дело в деньгах, это грустно». Тренер «Аякса» — об Антони в «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Аякса» Альфред Шрёдер прокомментировал предстоящий переход нападающего команды Антони в «Манчестер Юнайтед».

«Всё дело в деньгах… Я считаю, что это грустно. Но таков наш мир. Это очень грустно, и я вообще не одобряю такие вещи», — приводит слова Шрёдера журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что контракт футболиста с «красными дьяволами» будет действовать до июня 2027 года с опцией продления до 2028 года. Антони подпишет соглашение с «Манчестер Юнайтед» уже завтра. По сумме сделки этот переход должен стать рекордным для нидерландского чемпионата – Эредивизии.

22-летний Антони перешёл в «Аякс» в 2020 году из бразильского «Сан-Паулу». В текущем сезоне нападающий в трёх матчах во всех турнирах забил два гола и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.

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