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Полузащитник «Оренбурга» Аюпов: «Локомотив» показал, куда надо стремиться

Полузащитник «Оренбурга» Аюпов: «Локомотив» показал, куда надо стремиться
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Полузащитник «Оренбурга» Тимур Аюпов высказался о ходе матча 7-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:5).

«Мы не смотрелись хорошо в первом тайме, потому что уже к 11-й минуте пропустили два мяча. Да, когда отыграли один мяч, почувствовали лёгкое воодушевление, могли переломить ход встречи, но «Локомотив» показал, куда надо стремиться. Поэтому нам больше ничего не остаётся, как больше работать. Дальше у нас в чемпионате важная игра с «Химками», нужно будет провести работу над ошибками и дома обязательно забирать три очка.

Что сказал тренер в перерыве? Мы посмотрели моменты на экране, перестроили схему, перешли на три центральных защитника, сделали две замены. Мы горели 1:3, и нужно было отыгрываться», — сказал Аюпов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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