Полузащитник «Оренбурга» Аюпов прокомментировал крупное поражение в матче с «Локомотивом»

Полузащитник «Оренбурга» Тимур Аюпов прокомментировал результат матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:5).

«Не скажу, что «Локомотив» владел инициативой весь матч, потому что у нас во втором тайме были стандартные положения, подходы к воротам. «Локомотив» просто реализовал все свои моменты, которых, скажу, было не так много. Но они были опасные и превратились в пять забитых мячей», — сказал Аюпов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Московский «Локомотив» в семи матчах набрал девять очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Оренбург» (6) — на 12-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (17).