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Агент Фернандеса подтвердил, что «Спартак» сделал предложение «Волосу» о переходе игрока

Агент Фернандеса подтвердил, что «Спартак» сделал предложение «Волосу» о переходе игрока
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Агент Альберт Ботинес, представляющий интересы полузащитника греческого «Волоса» Пауло Фернандеса, подтвердил интерес «Спартака» к футболисту.

«Да, это правда, что «Спартак» сделал предложение «Волосу» по Паоло Фернандесу. Мы разговариваем с клубом. Посмотрим, что будет дальше. Трудности в переговорах? Мы только начали общаться», — сказал Ботинес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее менеджер «Волоса» по связям с общественностью Манос Панайотопулос сообщил, что московский клуб сделал предложение о трансфере полузащитника.

Фернандес выступает за «Волос» с 2021 года. Ранее футболист играл за молодёжные команды «Сарагосы» и «Манчестер Сити», а также выступал в составе «НАК Бреда», «Перуджи» и «Кастельона». В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник принял участие в двух матчах чемпионата Греции, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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