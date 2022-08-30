Источник: «Уфа» отказывается продавать Камилова. Им интересуются два клуба РПЛ

27-летний российский полузащитник «Уфы» Владислав Камилов привлёк внимание сразу двух клубов Российской Премьер-Лиги – грозненского «Ахмата» и «Пари Нижний Новгород», сообщает «Матч ТВ».

Как отмечает источник, клуб из столицы Башкортостана, покинувший высший дивизион, не намерен продавать футболиста, несмотря на желание самого игрока выступать в РПЛ. Ранее предложение по Владиславу делало «Торпедо».

Напомним, «Уфа» приобрела Камилова в сентябре 2020 года из «СКА-Хабаровск» за € 215 тыс. С игроком заключён контракт до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне Первой лиги он провёл семь матчей, в которых забил два мяча. В прошлом сезоне, в котором «Уфа» выступала в РПЛ, Камилов отыграл в 30 встречах, отличившись трижды.