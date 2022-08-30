Добровольский — о возможной зарплате Захаряна в «Челси»: агенты кидают его как котлету

Бывший полузащитник московского «Динамо» и сборных СССР и России Игорь Добровольский поделился мнением о возможном трансфере Арсена Захаряна в «Челси».

«Способен ли Захарян прямо сейчас заиграть в АПЛ – зависит от него. Главное голову не опускать, если что-то сразу не получится. Продолжать пахать, тренироваться. А 19, 20 лет ему — какая разница? Он же заиграл в «Динамо». Разве в Англии другой футбол? Чем быстрее выучишь язык, тем быстрее вольёшься в коллектив. А на поле проси мяч, предлагай себя чаще — и будешь играть. Если стоять на месте — нигде не заиграешь. Я понимаю, что в «Динамо» он уже к 19 годам завоевал место в основе, и оно его уже. Но и там расслабляться нельзя — надо вкалывать. Но если правду пишут насчёт возможной зарплаты Захаряна в «Челси», то это огромнейший минус агентам.

Он, конечно, молодец, если готов ехать на любую зарплату. Но если ему правда дают меньше миллиона фунтов в год до вычета налогов, сколько же парень будет получать на руки? Агенты просто кидают его как котлету. То есть продавать его они собираются за 15 млн, а зарплата — 900 тысяч грязными. А налоги-то в Англии огромные! Не думаю, что он женат и имеет пятерых детей, чтобы получить льготы. Будет отдавать 30-40%. И с чем останется мальчик? Для любого большого европейского клуба такая зарплата — как 100 тысяч рублей у нас. Плюс такие вещи психологически воздействуют и на руководство, и тренеров. Если человека покупают за большие деньги и дают высокую зарплату, это уже на 70-80% гарантирует ему место в составе. К свободному агенту с маленькой зарплатой, за которого ничего не платили, отношение по умолчанию будет другое: «Ничего страшного, пусть посидит». Тот, может, и хуже, но он — дороже, надо отбивать! Я понимаю, деньги портят, но не настолько же. Если вы делаете из мальчика самого низкооплачиваемого футболиста команды, вы уже его подставляете. Нельзя так унижать парня», — сказал Добровольский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.