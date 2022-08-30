Corriere dello Sport: Мбаппе встречается с 32-летней трансгендерной моделью Инес Рау
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе встречается с 32-летней трансгендерной моделью Инес Рау, информирует Corriere dello Sport.
Согласно сведениям источника, роман Мбаппе и Рау длится уже несколько месяцев. Впервые их заметили вместе на Каннском кинофестивале в мае. Позднее папарацци видели Килиана в компании модели на борту яхты 23-летнего футболиста. Сами фигуранты новостей никак не комментируют слухи о своих отношениях.
Стоит отметить, что Инес Рау известна на весь мир как первая трансгендерная модель, попавшая на обложку мужского журнала Playboy. Она перенесла операцию по смене пола в 16 лет, но публично объявила об этом в возрасте 24 лет.
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