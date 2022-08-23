Неблагодарность Мбаппе зашкаливает. Килиан без стеснений разлагает «ПСЖ»

Форвард несёт лишь токсичность в раздевалку, получив самую высокую зарплату в мире. «Реал» сейчас наверняка рад, что не подписал его.

У форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе непростые отношения с партнёрами по команде. По данным TNT Sports, когда весной француз соглашался продлить контракт, ему обещали, что другие футболисты будут играть на него. Одноклубникам эта идея не понравилась, и сейчас форвард чувствует себя оторванным от коллектива. Это уже несколько раз проявлялось на футбольном поле и за его пределами.

«ПСЖ» отлично начал сезон, разгромив «Нант» (4:0) в Суперкубке Франции, а также «Клермон» (5:0), «Монпелье» (5:2) и «Лилль» (7:1) в Лиге 1. В последнем случае Мбаппе забил три гола, в том числе отличился на 8-й секунде – это рекорд чемпионата за время сбора статистики Opta Sports с сезона-2006/2007. Блистали и звёздные партнёры Килиана. Неймар оформил дубль и отдал три голевых паса, Лионель Месси забил сам и отдал один пас.

Встреча с «Лиллем» прошла без эксцессов с участием Мбаппе. Но ещё за несколько дней до яркого выступления на арене «Пьер-Моруа» он возглавлял скандальные заголовки французских СМИ, так что краткосрочное затишье ничего не значит.

Конфликт Мбаппе с Неймаром на словах урегулирован. Но не факт, что на деле

Вспышка эгоизма Мбаппе пока больше всего проявилась во время матча 2-го тура Лиги 1 с «Монпелье». Килиан в одном из эпизодов демонстративно саботировал атакующие действия команды, что вызвало гнев болельщиков парижан. Ещё он толкнул Лионеля Месси в неигровом моменте. Несильно и вроде как случайно, но в кадр трансляции попала удивлённо-раздражённая реакция Лео.

TNT Sports сообщил, что после первого тайма у Мбаппе состоялся напряжённый разговор с другими игроками, в который пришлось вмешаться членам тренерского штаба. Килиан активно настаивал на том, что он должен быть главной звездой «ПСЖ», завершать комбинации и меньше работать без мяча.

Главный конфликт у Мбаппе состоялся с Неймаром. Килиан не забил пенальти в первом тайме. После очередного нарушения правил «Монпелье» в штрафной на 43-й минуте 11-метровый взялся исполнять Неймар, успешно справившись с задачей. Перед этим Мбаппе эмоционально пререкался с бразильцем, но всё-таки уступил ему право исполнять удар.

Килиан Мбаппе и Неймар Фото: Getty Images

После игры с «Монпелье» ссора развивалась. Неймар дважды лайкнул твиты с надписью о том, что Мбаппе не должен быть пенальтистом «ПСЖ». Инсайдер Ромен Молина и Get French Football News сообщили, что между игроками существует давняя неприязнь. Мбаппе, по сообщениям СМИ, просил продать Неймара сразу после продления контракта. Руководство клуба в лице президента Нассера Аль-Хелаифи пыталось это сделать, но приемлемый вариант трансфера быстро найти не удалось.

Назначение нового главного тренера Кристофа Галтье позволило на какое-то время «заморозить» конфликт между Мбаппе и Неймаром. Но окончательно ничего не урегулировали, что стало ясно в матче с «Монпелье». Директор клуба Луиш Кампуш, главный тренер и враждующие футболисты сразу же провели специальную встречу.

Посредником выступил защитник Серхио Рамос. По данным Le Parisien, 36-летний ветеран вмешался в ситуацию и помог решить возникшую проблему. Кристоф Галтье уверяет, что теперь всё отлично: «Нет никаких напряжённых отношений, это вообще едва ли проблема. После матча с «Монпелье» мы встретились, чтобы расставить всё по своим местам. У нас была замечательная неделя подготовки к игре с «Лиллем». Я доволен каждой тренировкой. Все разногласия были урегулированы. В эпизоде со вторым пенальти ничего не произошло. Неймар и Мбаппе обменялись мнениями, всё произошло очень быстро. Когда Неймар почувствовал уверенность пробить, Килиан уступил ему», – заявил главный тренер парижан.

На словах конфликт урегулировали, но не факт, что на деле. Ситуация очень хрупкая. Галтье специально позиционирует Лионеля Месси, Килиана Мбаппе и Неймара как равных в медиаполе, сообщает L’Équipe. Тренер тщательно следит за своими словами в медиа. И старается не ставить одного звёздного игрока выше другого. Также известно, что защитник Серхио Рамос помогает Галтье в общении со звёздами.

Мбаппе продолжает фигурировать в скандальных заголовках

UOL Esporte на днях выпустил материал с резкой критикой Мбаппе. Сообщалось, что Килиан недоволен сформировавшейся группой латиноамериканцев в раздевалке «ПСЖ». 23-летний форвард стал вести себя по-другому после подписания нового контракта с клубом. Партнёры по команде сейчас характеризуют его как «избалованного» и «невыносимого».

Отмечается, что Мбаппе просил Аль-Хелаифи убрать из команды «аргентинскую республику», сформировавшуюся в раздевалке из игроков этой страны. В неё входили Лионель Месси, Анхель Ди Мария, Мауро Икарди и Леандро Паредес, также тесно общались с этой группой Андер Эррера, Кейлор Навас и Неймар.

Мбаппе, кажется, почувствовал себя королём, отказавшись переходить в мадридский «Реал» и оставшись в «ПСЖ». По данным Sky Sports, по новому контракту форвард зарабатывает € 4,75 млн в месяц. Килиан стал самым высокооплачиваемым футболистом планеты, а также получил возможность оказывать большое влияние на кадровую политику клуба. Эта неофициальная информация не раз подтверждалась в реальности.

Новый спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампуш – явная креатура Мбаппе, который хорошо знает его со времён совместной работы в «Монако». UOL Esporte может показаться не самым авторитетным источником, но они, по сути, подтверждают ранее опубликованную информацию статусных Sport.fr, Get French Football News и L’Equipe, о том что в «ПСЖ» планируется масштабная чистка состава, по итогам которой Кампуш собирается сделать команду более «французской» и менее «латиноамериканской».

Новости о желании «ПСЖ» избавиться от легионеров и подписать местных игроков появлялись в различных СМИ всё лето. А действия клуба их подтверждали. «ПСЖ» спокойно разрешил Анхелю Ди Марии уйти в качестве свободного агента этим летом. Готов отпустить и другого аргентинца — полузащитника Леандро Паредеса, который согласовал контракт с «Ювентусом». Нападающий Мауро Икарди — ещё один аргентинец, для которого «ПСЖ» активно ищет варианты трудоустройства в другом месте. Андер Эррера близок к переходу в «Атлетик». Решение переключиться на Джанлуиджи Доннарумму вместо Кейлора Наваса в качестве основного вратаря также показательно. «Рука Мбаппе» видна за всеми этими событиями. Не стоит забывать и о Неймаре. Просто бразилец слишком именитый, чтобы просто так от него избавиться. Но Мбаппе наверняка не прекратит негласные попытки это сделать.

Лионель Месси и Килиан Мбаппе Фото: Getty Images

UOL Esporte убеждён, что существует элемент соперничества между Мбаппе и Месси на «Парк де Пренс», связанный со статусом Неймара. Килиан ничего не имеет против Лео, но считает, что его бразильскому другу не хватает дисциплины и он наносит вред клубу. Конечно, «латиноамериканская диаспора» во главе с Месси и Неймаром недовольна происходящим и просто так мириться с требованиями Мбаппе не собирается. Пока их голос достаточно значим, чтобы руководство сиюминутно не выполняло все прихоти Килиана.

Мбаппе подвергся атаке в СМИ на минувшей неделе

В Латинской Америке ожидаемо встали на сторону Неймара и выступили против Мбаппе. Речь не только в авторских заметках в медиа. Главный тренер сборной Бразилии Тите решил припомнить Мбаппе высказывание об уровне южноамериканских сборных. В мае Килиан заявил, что на заокеанском континенте футбол не так развит, как в Европе: «Возможно, Мбаппе говорит об этих матчах Лиги наций или о европейских товарищеских матчах, но не о квалификации чемпионата мира. У нас при всём уважении нет Азербайджана. У нас нет матчей, где можно сделать передышку. Отбор в Южной Америке гораздо сложнее, чем групповой этап отбора в Европе», – отметил Тите.

Непонятно, зачем Тите решил оскорбить именно Азербайджан, но основной посыл его высказывания совершенно ясен – Мбаппе не может ставить себя выше южноамериканских звёзд. Неслучайно бразильский тренер выдал свою тираду после конфликта Килиана с Неймаром, зацепившись за подзабытые и оставшиеся многими незамеченными слова француза о сборных трёхмесячной давности.

Известный критик Мбаппе нашёлся и среди европейцев. Экс-форвард сборной Англии, ныне главный тренер клуба МЛС «Ди-Си Юнайтед» Уэйн Руни не понимает поведение Килиана: «Мбаппе толкнул плечом Месси. Я никогда в жизни не видел большего эго. Кто-то должен напомнить Мбаппе, что к 23 годам Месси уже выиграл четыре «Золотых мяча», — сказал Руни.

По матчу с «Лиллем» может сложиться впечатление, что все трения в «ПСЖ» улажены. Однако вряд ли Мбаппе просто так успокоится.

Килиан, кажется, заразился звёздной болезнью после получения самого дорогого контракта в мире – ощущение, что его неблагодарность просто зашкаливает. Он разлагает «ПСЖ», не стесняясь камер, ставя себя выше всей команды и не думая о последствиях своих прихотей. Соперники в Лиге 1 слишком слабые, громить их можно даже на фоне конфликтов внутри коллектива. Только Лига чемпионов покажет, всё ли в порядке у парижан с командной химией.