У Мартинеса из «МЮ» процент выигранных единоборств выше, чем у ван Дейка. Его рост 175 см
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес в нынешнем сезоне имеет процент выигранных верховых единоборстве выше (83), чем у Вирджила ван Дейка из «Ливерпуля» (81), Калиду Кулибали («Челси», 75) и Рубена Диаша («Манчестер Сити», 53). Об этом сообщает ESPN.
24-летний Мартинес перешёл в английскую команду из амстердамского «Аякса» за € 57,37 млн в конце июля 2022 года. В трёх матчах английской Премьер-лиги (АПЛ) аргентинец провёл на поле 225 минут, не отметившись результативными действиями. Рост Лисандро Мартинеса составляет 175 см.
Сегодня, 30 августа, «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании одноклубника Мартинеса по «Аяксу» Антони за € 95+5 млн.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:
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