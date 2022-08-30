«Манчестер Юнайтед» люто переплатил за Антони. Разбор удивительного трансфера за € 100 млн

Главное событие на финише трансферного окна – переход Антони. Вингер «Аякса» обошёлся «МЮ» в € 100 млн по данным Sky Sports. Это самый дорогой трансфер в истории чемпионата Голландии, а «Манчестер Юнайтед» тратил больше денег только на Погба (€ 105 миллионов).

Кто вообще такой Антони?

История бразильцев часто начинается с «родился в бедной семье и лишь благодаря футболу смог сбежать от жизни в фавеле…». У Антони – другая. Его семья хоть и жила в небольшом городе Озаску (это рядом с Сан-Паулу), но не испытывала нужды ни в еде, ни в одежде, ни в чём-то ещё. Антони рос с отцом, матерью, а также со старшими сестрой и братом.

Семья Антони Фото: Из личного архива

В биографии Антони отмечалось (да, в Бразилии уже есть биографические статьи о нем), что он всегда был более импульсивным, чем его брат и сестра. Родители с детства поддерживали стремление Антони к футболу и в 10 лет отпустили в академию «Сан-Паулу». Там он провел семь лет, прежде чем подписать профессиональный контракт. Летом 2017 года Антони приехал в офис вместе с родителями. «Этот день будет особенным до конца моей жизни», – сказал футболист и поставил подпись.

Антони при подписании контракта Фото: Из личного архива

Одним из главных успехов на юношеском уровне для Антони стал турнир в Японии. Туда отправилась команда «Сан-Паулу» U17, которая в итоге заняла первое место, а Антони был признан лучшим игроком турнира. По возвращении в Бразилию его сразу перевели в основную команду, как и ещё двух игроков, победивших на турнире в Японии.

Антони в «Сан-Паулу» Фото: Из личного архива

Дальше в жизни Антони всё быстро закрутилось. Дебютировал в основе «Сан-Паулу» и молодёжной сборной Бразилии, а чуть больше чем через год был продан в «Аякс». Голландцы заплатили € 15,75 млн.

Антони мало отыграл в Бразилии (по сути, только один полноценный год), но и в Голландии он провёл не так много времени – последние два сезона + три матча в этом. В общей сложности у Антони 57 матчей в чемпионате Голландии и 18+14 по системе «гол+пас». Не так много для Эредивизии, где достаточно открытый атакующий футбол. В сезоне-2021/2022 у Антони набралось лишь 8+4 в чемпионате (да-да, и за него выложили такие деньги). Он оказался 24-м футболистом в лиге по количеству результативных действий. Правда, тут стоит учитывать, что из-за травм бразилец провёл только 23 матча – это меньше, чем любой другой футболист, оказавшийся выше в таблице. А вот в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов Антони показал продуктивность – там у него 2+4 в семи матчах (больше в «Аяксе» только у Аллера).

Как шли переговоры по Антони?

Интерес «МЮ» к Антони существует минимум полгода. В феврале сообщалось, что в бразильце видят замену Гринвуду, который всё никак не может разобраться со своим судебным делом. До этого была информация об интересе к Антони со стороны «Баварии» и «ПСЖ», а чуть позже – со стороны «Барселоны». Стало понятно, что 22-летний игрок основной сборной Бразилии – желанная цель для многих топ-клубов.

В июне и августе Антони очень часто упоминался в отношении «МЮ». Сообщалось, что «Аякс» отказывался от многих предложений англичан. € 50 млн? Отказ. € 60 млн? Отказ. € 80 млн? Отказ! Стало очевидно, что с самим игроком «Юнайтед» уже договорился. А вот «Аякс» намерен выжать из сделки максимум. Дошло до того, что Антони дал интервью главному футбольному инсайдеру Фабрицио Романо, в котором пожаловался на свой клуб:

– «Аякс» отказывается меня продавать из-за того, что осталось пять дней до закрытия трансферного окна. Но я ведь не прошу просто отпустить меня. Прошу продать меня по рекордной цене для футболиста из Эредивизии. Я настаивал на этом с февраля, чтобы клуб мог спокойно перестроить команду, – сказал Антони.

Судя по всему, тен Хаг так сильно хотел снова работать с Антони, что убедил «МЮ» заплатить за футболиста € 100 млн. Из этой суммы «Сан-Паулу» получит около € 16 млн по информации бразильского Globo. В понедельник бразилец прибыл в Англию и в тот же день вечером успешно прошёл медосмотр.

Другой важный новичок «Юнайтед»:

На какой позиции будет играть Антони?

В АПЛ трансферы за € 100+ млн, как правило, себя не оправдывают. Здесь всего три примера: Грилиш, Лукаку и Погба. Последние двое не смогли раскрыться в своих клубах, а Грилиш ещё не покинул «Сити», но его дебютный сезон в Манчестере получился неоднозначным. Говоря о шансах Антони заиграть, нужно понимать, где тен Хаг видит вингера. В «Аяксе» он играл преимущественно на правом фланге атаки. Это подтверждает тепловая карта.

Тепловая карта Антони

«Аякс» мог формировать атаки на левом фланге, чтобы оставить Антони неприкрытым и сделать ему передачу. Так, например, вингер отдал голевую в матче с «Фортуной» в чемпионате Голландии. Хотя нужно понимать, что такую скученность защитников в АПЛ увидишь нечасто.

Антони на поле Фото: Скрин из трансляции

На правом фланге нападения «МЮ» сейчас иногда появляется Эланга, но чаще действует Санчо. Отправить на скамейку игрока, которого год назад взяли за € 85 млн, кажется странным решением. Возможно, тен Хаг попробует Антони слева. Или отправит туда как раз Санчо, чтобы бразилец остался на любимой позиции справа – это приоритетный вариант по версии The Athletic. Тогда на скамейку отправится уже Рашфорд (ну или будет играть в центре нападения).