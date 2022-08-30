Экс-игрок «Ювентуса»: был случай, когда Роналду поднял руку на партнёра по команде
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Бывший футболист «Ювентуса» Массимо Мауро высказался о сравнениях нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду с легендарным аргентинским футболистом Диего Марадоной, а также намекнул на рукоприкладство со стороны португальского форварда.
«Не надо сравнивать Роналду с Марадоной. Это всё равно что сравнивать шоколад и… что-то ещё. Партнёры по команде любили Диего не за то, что он был лучшим, а за то, что был щедрым. Более того, он никогда не поднимал руку на товарища по команде. Был случай, когда Криштиану поднял руку на партнёра. Спросите Кьезу, что случилось», — приводит слова Мауро Sport Mediaset.
Напомним, Роналду выступал за «Ювентус» с 2018 по 2021 год, после чего перешёл в «Манчестер Юнайтед».
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