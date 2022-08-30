Скира: Леандро Паредес перешёл из «ПСЖ» в «Ювентус» на правах аренды

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес продолжит карьеру в «Ювентусе», сообщает журналист Николо Скира на своей странице в социальных сетях.



По информации источника, аргентинский футболист перешёл в итальянский клуб на правах аренды. В соглашении предусмотрен обязательный выкуп контракта по истечении срока аренды.

Напомним, Паредес является воспитанником «Боки Хуниорс». Также аргентинский полузащитник выступал за «Кьево», «Рому», «Эмполи» и санкт-петербургский «Зенит». В январе 2019 года Паредес перешёл в «ПСЖ» за € 40 млн. В нынешнем сезоне футболист принял участие в трёх матчах чемпионата Франции и отдал одну результативную передачу. С 2017 года Паредес вызывается в сборную Аргентины.