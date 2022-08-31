«Севилья» и «Вильярреал» проявляют интерес к Виктору Цыганкову
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24-летний украинский атакующий полузащитник киевского «Динамо» Виктор Цыганков привлёк внимание сразу двух клубов чемпионата Испании, сообщает Marca.
Как отмечает источник, интерес к Цыганкову проявляет «Севилья» и «Вильярреал». Виктора называют одним из главных талантов Украины, а так как у него остался последний год по контракту с «Динамо», то его стоимость будет не слишком высокой. При этом, если Цыганкова не удастся заполучить в нынешнее трансферное окно, то к его кандидатуре могут вернуться в конце сезона с целью подписания на правах свободного агента.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 25 млн. В киевском «Динамо» Цыганков провёл 217 матчей во всех турнирах, в которых отметился 86 голами и 59 результативными передачами.
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