«Севилья» и «Вильярреал» проявляют интерес к Виктору Цыганкову

24-летний украинский атакующий полузащитник киевского «Динамо» Виктор Цыганков привлёк внимание сразу двух клубов чемпионата Испании, сообщает Marca.

Как отмечает источник, интерес к Цыганкову проявляет «Севилья» и «Вильярреал». Виктора называют одним из главных талантов Украины, а так как у него остался последний год по контракту с «Динамо», то его стоимость будет не слишком высокой. При этом, если Цыганкова не удастся заполучить в нынешнее трансферное окно, то к его кандидатуре могут вернуться в конце сезона с целью подписания на правах свободного агента.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 25 млн. В киевском «Динамо» Цыганков провёл 217 матчей во всех турнирах, в которых отметился 86 голами и 59 результативными передачами.