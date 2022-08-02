«Севилья» может подписать двух игроков «Манчестер Юнайтед»

Защитники «Манчестер Юнайтед» Алекс Теллес и Эрик Бейи могут продолжить карьеру в Испании. «Севилья» заинтересована в подписании двух футболистов манкунианцев. Об этом сообщает Daily Mail. По сведениям источника, 28-летним Бейи интересуются также «Милан», «Фулхэм» и «Рома».

Бейи перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Вильярреала» в 2016 году. С тех пор ивуарийский защитник в 113 матчах за команду забил гол и отдал результативную передачу, однако долгое время Эрик восстанавливался после травм. Его соглашение с английской командой истекает в 2024 году.

29-летний Теллес перешёл в «МЮ» из «Порту» в октябре 2020-го. В 50 встречах за команду бразильский защитник отличился один раз и восемь раз отдавал результативные передачи. Соглашение между сторонами также истекает летом 2024-го.