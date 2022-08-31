Фабиан Руис поделился эмоциями после перехода в «ПСЖ»

Испанский полузащитник Фабиан Руис поделился эмоциями после перехода в «Пари Сен-Жермен».



«Я рад присоединиться к «Пари Сен-Жермен». Для меня это новый этап в карьере в новой для себя стране. И я горжусь тем, что присоединяюсь к одному из лучших клубов Европы с лучшими игроками мира. Это действительно захватывающий вызов.



Прийти в большой клуб всегда сложно, потому что это принуждает тебя всегда выкладываться по максимуму. Со мной будут лучшие игроки и это невероятный клуб, за который я буду играть, так что мне нужно каждый день быть в своей лучшей форме, чтобы соответствовать уровню. Возможность делить раздевалку с лучшими игроками мира — это то, чем я могу гордиться», — приводит слова Руиса пресс-служба клуба.



Контракт между сторонами действует до лета 2027 года. Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит € 20 млн.