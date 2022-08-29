Головин превзошёл Мбаппе! Восхитительный пас россиянина оставил «ПСЖ» без победы

Для команды Александра Головина новый сезон начался неудачно: «Монако» вылетел из Лиги чемпионов, проиграв в квалификации ПСВ, а в первых трёх турах Лиги 1 набрал лишь четыре очка. Так что визит в Париж на гостевой матч с чемпионом Франции случился не в самый подходящий момент. Тем более «ПСЖ», напротив, здорово стартовал под руководством нового главного тренера Кристофа Галтье, выиграв все три матча с общим счётом 17:3.

Кстати, на днях «Монако» узнал своих соперников в Лиге Европы. Монегаски сыграют с «Ференцварошем» Станислава Черчесова, «Црвеной Звездой» и «Трабзонспором». В группе ЛЕ команд уровня «ПСЖ» у них не будет. Сам Головин так прокомментировал «Чемпионату» результаты жеребьёвки: «Отличная ровная группа. Очень интересно сыграть со всеми. Понятно, что у российских болельщиков будет большое внимание к играм с «Ференцварошем» из-за фигуры главного тренера, но и «Црвена Звезда», и «Трабзонспор» тоже серьёзные соперники, у каждого из которых есть свой стиль».

Головин, его партнёры по «Монако» и тренер Филипп Клеман, должно быть, довольны жребием.

В матче с «ПСЖ» россиянин вышел в основе, но не на привычной позиции левого хавбека в схеме 4-4-2. Клеман тактически подстроился под сильнейшую команду Франции. «Монако» сыграл 5-3-2, а Головину досталась роль атакующего полузащитника. При этом монегаски с первых минут очень высоко и агрессивно прессинговали парижан. Очевидно, тем самым Клеман добивался того, чтобы мяч как можно реже доходил до атакующего трио Месси – Неймар – Мбаппе. Действительно, «ПСЖ», владея мячом 70% времени, с большим трудом выбирался со своей половины поля. Головин прессинговал в верхней тройке – переключался с центральных защитников на опорника. Чувствовалось, ему комфортно в этой роли.

Александр Головин Фото: Catherine Steenkeste/Getty Images

Неудивительно, что по такой игре «Монако» забил на 20-й минуте. Причём автором голевой передачи стал Головин! Началась эта контратака монегасков с того, что новичок-центрхав Мохамед Камара (его пару недель назад купили у «Ред Булл Зальцбург» за € 15 млн) обокрал в центре поля Лео Месси. Наш легионер завладел мячом и вырезал шикарную передачу на Кевина Фолланда. Немец убегал один на один, а когда казалось, что его уже накрыли, пробил из-под защитника – Джанлуиджи Доннарумма не смог спасти «ПСЖ». Любопытно, что, забивая гол, Фолланд получил травму и был заменён.

В первом тайме команда Галтье нанесла больше ударов (6:3), но в створ попала лишь однажды, тогда как у «Монако» все три удара были в створ. Только ближе к перерыву звёзды Парижа разыгрались. Лучший момент хозяева создали на 45-й минуте. Килиан Мбаппе доставил мяч Месси, и аргентинец пробил из-за штрафной в штангу. Более того, Мбаппе, заняв верную позицию на добивании, тоже угодил в штангу! Тут невероятно повезло монегаскам.

В начале второго тайма тренера «ПСЖ» неприятно удивлял не кто-то из полевых игроков, а Доннарумма. Голкипер дважды опрометчиво вылетал из ворот после передач монагесков за спины защитникам хозяев, и всё могло закончиться ещё одним голом «Монако». Нервы сдают – как ещё объяснить? Между тем, после перерыва команда Клемана уже не прессинговала настолько агрессивно. Энергии у гостей стало меньше, они оборонялись позиционно. Хотя был момент, когда увлеклись, и уже их голкипер Александр Нюбель поспешил покинуть свою штрафную. Неймар простил.

Головин стал менее заметен, но однажды здорово разогнал перспективную контратаку. А на исходе часа матча Клеман решил добавить свежих ног в линию нападения и поменял россиянина на экс-игрока «Ливерпуля» Такуми Минамино. Итоговая статистика Александра: 30 касаний мяча, ноль ударов, один ключевой пас, 76% точных передач, три выигранных единоборства из шести, два отбора мяча, одна обводка и 10 потерь владения. Головин заработал от Sofascore.com 6,9 балла – это одна из самых высоких оценок в составе «Монако».

Вскоре после ухода Головина монегаски пропустили. Неймар заработал пенальти (сфолил Гильермо Марипан) и сам же реализовал его. Да и в целом без россиянина «Монако» не стал играть лучше. «ПСЖ» владел инициативой и нанёс 12 ударов во втором тайме (в створ – четыре), а команда Клемана только один (неточный). Ашраф Хакими попал штангу, Мбаппе убегал один на один – пробил в грудь Нюбелю.

Тем не менее монегаски сохранили ничью, которая стала для них сродни победе. Месси с Мбаппе в отличие от Головина ушли с поля без результативных действий, а Килиан ещё и более низкую оценку заработал (6,3 балла). Приятно, что в этот вечер российский полузащитник был не хуже звёзд Парижа.