Агент рассказал, сколько Дзюба и Оздоев получают в Турции

Футбольный агент Малик Арутюнов, который специализируется на работе в Турции, рассказал, сколько получают полузащитник Магомед Оздоев и нападающий Артём Дзюба.
«Почему у Дзюбы срослось именно с «Аданой»? Сыграли разговоры об уходе Балотелли и статистика. Она говорит за Дзюбу — в «Адане» поверили, что он много забивает, несмотря на спад в концовке последнего сезона. Плюс Артём пошёл на уступки по зарплате и получил в «Адане» контракт на € 1,5 млн в год.
У Оздоева другая ситуация. Он получает существенно меньше € 1 млн в год. Российские клубы предлагали Магомеду больше», — цитирует Арутюнова Sport24.
Напомним, полузащитник Магомед Оздоев и нападающий Артём Дзюба раньше выступали за «Зенит». В летнее трансферное окно оба перешли в турецкие клубы.
- 31 августа 2022
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