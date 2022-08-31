Агент рассказал, сколько Дзюба и Оздоев получают в Турции

Футбольный агент Малик Арутюнов, который специализируется на работе в Турции, рассказал, сколько получают полузащитник Магомед Оздоев и нападающий Артём Дзюба.



«Почему у Дзюбы срослось именно с «Аданой»? Сыграли разговоры об уходе Балотелли и статистика. Она говорит за Дзюбу — в «Адане» поверили, что он много забивает, несмотря на спад в концовке последнего сезона. Плюс Артём пошёл на уступки по зарплате и получил в «Адане» контракт на € 1,5 млн в год.



У Оздоева другая ситуация. Он получает существенно меньше € 1 млн в год. Российские клубы предлагали Магомеду больше», — цитирует Арутюнова Sport24.



Напомним, полузащитник Магомед Оздоев и нападающий Артём Дзюба раньше выступали за «Зенит». В летнее трансферное окно оба перешли в турецкие клубы.