Второй матч Дзюбы в Турции — разочарование. Нашего нападающего заменили в перерыве

Артём Дзюба провёл второй матч за «Адану». На этот раз российский нападающий ушёл с поля без гола и очень рано.

Пять дней назад дебют Дзюбы в «Адане» получился неоднозначным. Экс-капитан сборной России забил гол в ворота «Фенербахче» в Стамбуле, но его команда потерпела первое поражение в чемпионате после двух побед на старте сезона и упала с первого места на шестое. Сам нападающий был мало вовлечён в игру: лишь 29 технико-тактических действий, по данным InStat, – меньше всех из игроков основы «Аданы». И допустил наибольшее количество брака: 45% успешных ТТД – худший результат в команде. Но учитывая, что Дзюба начал играть за «Адану» фактически с листа и без предсезонки, вряд ли стоило ожидать чего-то другого. Забил – значит, молодец, сделал свою работу.

Президент турецкого клуба Мурат Санжак выделил российского новичка, говоря об отсутствии в заявке Марио Балотелли:

«Балотелли травмирован. Если же он хочет уйти, то пусть уходит. Уходит один – приходит другой. У нас уже есть Дзюба, есть другие нападающие. Тот, кто готов заплатить за Марио, неважно, «Фенербахче» или «Галатасарай», – пусть забирает его».

Сегодня соперник у Дзюбы и его команды был совсем не калибра «Фенербахче». «Умраниеспор» набрал лишь одно очко за три матча и занимал перед этим туром 15-е место. Правда, стартовал как раз с ничьей с «Фенером» (3:3), так что недооценивать эту команду было опасно. Тем более «Адана» играла без своего сильнейшего защитника – дисквалифицированного за удаление в Стамбуле Ярослава Ракицкого. А вот Балотелли попал в заявку, он пока ещё никуда не ушёл.

«Голубые молнии» забили быстрый гол. Дзюба стоял с поднятой рукой и ждал кросса с правого фланга, но вместо навеса последовала передача в центр, откуда подключившийся в атаку левый защитник Кевин Родригеш нанёс мощнейший удар. Получился очень красивый гол с 25-27 метров. Вратарь в таких случаях всегда виноват, хотя мяч перед тем, как влететь в сетку, ударился о землю и поменял траекторию движения. Отскок запутал голкипера «Умраниеспора». После этого пошёл довольно скучный футбол в невысоком темпе и с большим количеством брака – трибуны в какой-то момент отреагировали на такую игру свистом.

Дзюба опять мало получал мяч. Партнёры то ли пока не знают сильных сторон российского нападающего, то ли просто хотят тянуть одеяло на себя. Очевидно, что взаимодействие нашего легионера с быстрыми вингерами Генри Оньекуру и Давидом Акинтолой могло бы быть намного более эффективным. Пару раз после пасов Артёма «Адана» был близок к тому, чтобы заработать пенальти (в штрафной падали Биркир Бьярнасон и Оньекуру), но судья считал, что в обоих эпизодах футболисты хозяев переигрывали и исполняли «дельфинов».

Ещё в первом тайме запомнился момент, когда Дзюба перед забросом на него просто выключился и стал поправлять форму, а мяч удачно прилетел на Акинтолу – нигериец выскакивал один на один. Вот и всё, помимо того, что россиянин получил жёлтую карточку перед перерывом, угодив в единоборстве рукой в лицо защитнику. За 45 минут наш нападающий совершил лишь 10 касаний мяча – меньше всех в составах двух команд. В его статистике ноль ударов по воротам, ноль ключевых передач, 75% точных пасов, два единоборства (оба проиграл), четыре потери владения и один фол. Sofascore.com поставил Дзюбе низкую оценку – 6,4 балла.

Артём Дзюба Фото: Anadolu Agency via Getty Images обе

На второй тайм экс-капитан сборной России не вышел. Возможно, главный тренер Винченцо Монтелла пришёл к выводу, что физическое состояние Артёма оставляет желать лучшего, а может, заменил нашего нападающего из-за жёлтой карточки. Так или иначе, этот матч – разочарование для Дзюбы. Его заменил как раз Балотелли. Марио тоже смотрится тяжеловато, бегает мало, похоже, у итальянца лишний вес. Сыграв 15 минут, звёздный конкурент россиянина получил повреждение на ровном месте. Держался за бедро и колено, но на поле всё же остался.

У «Аданы» после перерыва игра не клеилась ни с мячом, ни без него. Свободное пространство для контратак было, а моментов – минимум. Лучший шанс упустил центрхав Баду Н’Диайе, который бил с семи метров без помех и умудрился не попасть в цель. «Умраниеспор» в итоге не уступил «Адане» по количеству ударов – 15:15 (в створ – 2:4). Команде Монтеллы повезло не пропустить в паре-тройке моментов. Балотелли чаще Дзюбы встречался с мячом (21 раз), но и он мало что сделал. Вдобавок, похоже, поссорился с тренером. После финального свистка Винченцо что-то жёстко выговаривал Марио. Тем лучше для Артёма.