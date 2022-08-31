Защитник «Барселоны» Серджино Дест может перейти в «Вильярреал»

Защитник «Барселоны» Серджино Дест может продолжить карьеру в «Вильярреале», сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях.



По информации источника, «Вильярреал» может арендовать 21-летнего футболиста. «Барселона» готова рассмотреть это предложение, однако окончательное решение остаётся за Дестом. Отмечается, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» также хочет видеть Деста в своей команде, однако это может произойти только в том случае, если английский клуб покинет защитник Аарон Ван-Биссака.



Напомним, Дест перешёл в «Барселону» из амстердамского «Аякса» в 2020 году. В прошлом сезоне защитник принял участие в 21 матче испанской Примеры и отдал три результативные передачи. С 2019 года Дест вызывается в национальную команду США.

«Барселона» — «Вальядолид». Испанская Примера 2022/2023. 3-й тур

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