«Лион» хочет арендовать полузащитника «Барселоны»

«Лион» заинтересован в возвращении полузащитника «Барселоны» Миралема Пьянича. Французский клуб готов арендовать 32-летнего футболиста. Об этом сообщает Sport.es. Также Пьянича хотели бы видеть в саудовском клубе «Аль-Наср».

Пьянич был игроком «Лиона» с 2008 по 2011 год. В 121 матче за команду боснийский полузащитник забил 16 голов и отдал 21 результативную передачу. За «Барселону» Пьянич играет с 2020 года. Ранее сообщалось, что главный тренер сине-гранатовых Хави заинтересован в сохранении игрока, но в нынешнем сезоне Миралем ни разу не появился на поле.

Видеообзор. «Барселона» — «Вальядолид». Испанская Примера 2022/2023. 3-й тур:

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