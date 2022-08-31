Игрок «Крыльев» Шитов: перед матчем со «Спартаком» было волнительно. Не знал, чего ожидать

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов, права на которого принадлежат «Спартаку», прокомментировал результат матча группового этапа Кубка России. Красно-белые одержали победу со счётом 1:0.
«Перед матчем было очень волнительно. Не знал, чего ожидать, потому что не было игровой практики. Когда вышел на поле, то все эмоции пропали. Думал только об игре и о том, как забить.
Что касается момента с пенальти, честно, не видел. Судья поставил. Хорошо, что Овсянников отразил.
Чего не хватило, чтобы забить? В первом эпизоде, когда не увидел подкат, — это, наверное, недостаток опыта. И не успел оценить обстановку. Да и в остальных моментах, скорее, просто опыта не хватило», — сказал Шитов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 31 августа 2022
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