Полузащитник «Крыльев Советов» Ежов объяснил, почему пропустил игру со «Спартаком» в Кубке

Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов объяснил, почему пропустил игру со «Спартаком» (0:1) в Кубке России.



«Я пропустил неделю ещё перед «Факелом». Сначала была травма, потом болел. Почти без тренировок сыграл матч с «Ахматом». Сейчас большая нагрузка. Тренерский штаб решил не рисковать. Матч на третий день, мало ли что может случиться. Впереди матчи чемпионата. Кубок не так важен? Я не говорю, что Кубок неважен. Просто был риск получить травму и пропустить намного больше игр, нежели вот эту одну.



Считаю, сегодня была довольно равная игра. В первом тайме, минуты до 30-й, — точно. Потом ребята подустали. В Кубке играли те, кто обычно получает мало игрового времени. Наверное, непривычно столько времени проводить на поле, ребята подустали. Да, очки не удалось заработать. Но это хорошая игра с достойным соперником», — сказал Ежов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Новость по теме Осинькин высказался о возможном уходе Ежова и Горшкова из «Крыльев» в «Спартак»