«Урал» переиграл «Сочи» в Кубке России

Сегодня, 31 августа, состоялся матч Кубка России по футболу, в котором «Урал» принимал «Сочи». Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч завершился победой «Урала» со счётом 2:0.



«Урал» начал встречу активно и вышел вперёд уже на восьмой минуте. Отличился нападающий Александр Юшин, который прекрасно воспользовался своей возможностью и открыл счёт. А на 59-й минуте клуб из Екатеринбурга смог удвоить своё преимущество. Защитник «Сочи» Игорь Юрганов отправил мяч в собственные ворота. После этого забитых голов больше не было, встреча завершилась со счётом 2:0.



«Урал» набрал три очка и занял первое место в турнирной таблице группы «D». «Сочи» (0) – на последней позиции. Также в группе «D» выступают ЦСКА и «Торпедо».