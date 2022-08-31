«Манчестер Сити» согласовал переход защитника Аканджи из дортмундской «Боруссии»

«Манчестер Сити» согласовал с дортмундской «Боруссией» переход защитника Мануэля Аканджи. Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях, стоимость трансфера составит около € 17 млн.



По сведениям инсайдера, клубы ещё во вторник вечером пришли к решению по деталям сделки и в данный момент готовят официальные документы. Сам футболист также успел согласовать личные условия с «горожанами» и в ближайшее время пройдёт медицинское обследование. При этом уточняется, что стан «Манчестер Сити» не покинет ни один центральный защитник, в числе которых числятся Рубен Диаш, Джон Стоунз, Эмерик Лапорт и Натан Аке.



В сезоне-2021/2022 27-летний Аканджи провёл за «шмелей» 36 матчей во всех турнирах и отметился одним точным ударом. Известный портал Transfermarkt оценивает стоимость Мануэля в € 30 млн.

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