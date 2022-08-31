Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» согласовал переход защитника Аканджи из дортмундской «Боруссии»

«Манчестер Сити» согласовал переход защитника Аканджи из дортмундской «Боруссии»
Комментарии

«Манчестер Сити» согласовал с дортмундской «Боруссией» переход защитника Мануэля Аканджи. Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях, стоимость трансфера составит около € 17 млн.

По сведениям инсайдера, клубы ещё во вторник вечером пришли к решению по деталям сделки и в данный момент готовят официальные документы. Сам футболист также успел согласовать личные условия с «горожанами» и в ближайшее время пройдёт медицинское обследование. При этом уточняется, что стан «Манчестер Сити» не покинет ни один центральный защитник, в числе которых числятся Рубен Диаш, Джон Стоунз, Эмерик Лапорт и Натан Аке.

В сезоне-2021/2022 27-летний Аканджи провёл за «шмелей» 36 матчей во всех турнирах и отметился одним точным ударом. Известный портал Transfermarkt оценивает стоимость Мануэля в € 30 млн.

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?

Новость по теме
Стало известно, сколько «Челси» заплатит за новичка Фофана
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022