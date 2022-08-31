Гендиректор «Химок» сообщил о разговоре Писарева с инвестором клуба Садыговым

Генеральный директор подмосковных «Химок» Дмитрий Ульянов после матча 1-го тура Фонбет Кубка России с «Краснодаром», в котором его команда проиграла со счётом 2:0, рассказал о разговоре главного тренера команды Николая Писарева с руководством клуба.



«Я сейчас созвонюсь с Писаревым. Знаю, что он пошёл на разговор с Туфаном Садыговым, но неспокойно. Это футбол — когда ты проигрываешь, тучи сгущаются. Кто заказывает музыку, тот танцует», — передаёт слова Ульянова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

53-летний Писарев был назначен главным тренером «Химок» 10 августа 2022 года. Под его руководством команда проиграла все четыре игры — три в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) и одну в Фонбет Кубке России. Писарев занял вакантное место после увольнения Сергея Юрана.