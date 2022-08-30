Сергей Юран не стал отвечать на вопрос о возможном возвращении в «Химки»

Сергей Юран отказался комментировать информацию о возможном возвращении на пост главного тренера «Химок».

«Разговаривал с «Химками»? Ребят, я иду «Спартак» смотреть. Надо сейчас Кубок посмотреть. Я возвращаюсь в «Химки»? Сегодня иду матч смотреть», — передаёт слова Юрана корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Ранее появилась информация, согласно которой Юран является основным кандидатом на пост наставника «Химок» в случае отставки Николая Писарева.



Напомним, Юран покинул «Химки» в начале августа текущего года. После тренерской перестановки «Химки» потерпели три поражения подряд. Подмосковный клуб занимает девятое место, набрав семь очков. В следующем туре команда сыграет на выезде с «Оренбургом».