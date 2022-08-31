«Ростов» — «Динамо»: 19-летний Захарян выйдет на поле с капитанской повязкой

Сегодня, 31 августа, на стадионе «Ростов Арена» местный «Ростов» в рамках 1-го тура Пути РПЛ Группы C Фонбет Кубка России сыграет с московским «Динамо». Стартовый свисток арбитра Владимира Москалёва прозвучит в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Ростов»: Медведев, Голенков, Миронов, Глебов, Байрамян, Тугарев, Лангович, Чернов, Прохин, Мелехин, Селява.
Запасные: Песьяков, Цулая, Комличенко, Сильянов, Поярков, Полоз, Уткин, Терентьев, Мухин, Щетинин, Мельников, Нтумба.
«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Фернандес, Осокин, Карапузов, Кутицкий, Захарян, Сулаквелидзе, Лесовой, Гладышев, Грулёв.
Запасные: Будачёв, Купцов, Сазонов, Зазвонкин, Бабаев, Гогнидзе, Боков, Тюкавин, Фомин, Бессмертный, Цесь, Бегун.
Обслужит матч «Ростов» — «Динамо» судейская бригада во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Помогать ему будут Максим Ковалёв (Реутов) и Игорь Князев (Курск). Резервный арбитр: Олег Соколов (Воронеж). Судья VAR — Кирилл Левников, его помощник – Андрей Веретешкин.
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