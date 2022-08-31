«Тоттенхэм» поделил очки с «Вест Хэмом» в лондонском дерби

Сегодня, 31 августа, состоялись игры 5-го тура английской Премьер-лиги, в которых «Борнмут» дома принимал «Вулверхэмптон», а «Тоттенхэм Хотспур» встретился с «Вест Хэмом» в рамках лондонского дерби на стадионе «Олимпийский».
«Тоттенхэм» постарался забить уже в самом начале матча – на 13-й минуте отличился нападающий Гарри Кейн, однако судьи на VAR после проверки решили забитый мяч отменить. На 34-й минуте номинальные гости всё же смогли выйти вперёд благодаря автоголу защитника «молотков» Тило Керера, перешедшего этим летом из «ПСЖ». На 55-й минуте «Вест Хэм» сравнял счёт – отличился полузащитник Томаш Соучек с передачи форварда Майкла Антонио.
«Борнмут» принимал дома «Вулверхэмптон» после отставки своего главного тренера Скотта Паркера, который в последний раз выводил «вишенок» в матче с «Ливерпулем», где его подопечные были разгромлены со счётом 9:0. В итоге игры «Борнмут» не пропустил ни одного, но и забить не смог. И хотя большая часть встречи прошла с преимуществом «волков», финальный свисток судьи сигнализировал о ничейном результате – 0:0.
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