Галтье оценил вклад Месси, Неймара и Мбаппе в победу «ПСЖ» над «Тулузой»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье кратко подвёл итоги матча пятого тура Лиги 1 с «Тулузой». Парижане победили на выезде, забив в ворота соперника три безответных мяча.



«Эта победа важна, поскольку три дня назад мы потеряли два очка с «Монако». У нас стартовала череда матчей, и мы знали, что с «Тулузой» будет сложно. Это отличная, хорошо организованная команда. Однако мы действовали очень кропотливо и серьёзно, создали много голевых моментов.



Лео отдал две результативные передачи, Неймар забил свой 109-й мяч за клуб, отметился голом Килиан. В этом матче у нас было много благоприятных ситуаций. Да, на старте игры были определённые сложности в защите, но затем мы очень хорошо восстановили этот аспект до необходимого уровня.



Повели 2:0, затем провели замены, чтобы поберечь некоторых игроков из-за графика, что немного сказалось на команде. И смена формации, когда я решил перейти на другую систему, тоже заняла несколько минут, но дальше мы выглядели намного солиднее и больше контролировали игру. Победы даются нелегко, и я хочу поздравить игроков с тем, чего они добились», – приводит слова Галтье официальный сайт «ПСЖ».