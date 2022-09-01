Игрок ЦСКА Багринцев перешёл в словацкую «Дубницу»
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Полузащитник ЦСКА Эдуард Багринцев покинул команду Владимира Федотова. Об этом сообщает пресс-служба красно-синих. 19-летний полузащитник перешёл в «Дубницу» – клуб второго по силе дивизиона чемпионата Словакии.
Багринцев подписал с «Дубницей» полноценный контракт. Соглашение предусматривает опцию обратного выкупа трансфера футболиста. В прошлом сезоне Эдуард провёл за молодёжную команду армейцев 23 матча, в которых забил пять голов и получил 10 жёлтых карточек. В текущем сезоне хавбек дважды попадал в заявку красно-синих на матчи Российской Премьер-Лиги, однако в итоге так и не появился на поле.
«Дубница» после семи туров занимает девятое место во втором словацком дивизионе, всего в турнире принимают участие 16 команд.
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