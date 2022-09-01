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Переговоры «Челси» и «Аякса» по Альваресу остановились

Переговоры «Челси» и «Аякса» по Альваресу остановились
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Переговоры «Челси» и «Аякса» по переходу полузащитника Эдсона Альвареса приостановились. Как сообщают журналисты Sky Sports, нидерландский клуб не желает терять ещё одного игрока после ухода бразильского вингера Антони в «Манчестер Юнайтед».

По сведениям источников, руководство «Аякса» сообщило Альваресу, что он должен остаться. При этом сам игрок настаивает на своём переходе в лондонский клуб, из-за чего пропустил последнюю тренировку своей команды. Ранее синие предложили «Аяксу» за мексиканского игрока сумму около € 50 млн. При этом нидерландский клуб ещё не дал твёрдого ответа касательно перехода. Стоит отметить, что трансферное окно в стране закрылось вчера вечером.

24-летний Альварес стал игроком амстердамского клуба в июле 2019 года за € 15 млн. В 107 матчах за команду полузащитник забил девять голов и отдал пять результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.

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