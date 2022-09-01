Полузащитник «Локомотива» перешёл в «Виторию Гимарайнш»
Поделиться
19-летний белорусский полузащитник Кирилл Зинович перешёл в «Виторию Гимарайнш» из московского «Локомотива», сообщает официальный сайт португальского клуба.
Контракт с новой командой подписан на три года. В «Локомотив» Зинович перешёл летом прошлого года из клуба «Минск» и провёл за основную команду железнодорожников в сезоне-2021/2022 пять матчей. Хавбек выступает за молодёжную сборную Беларуси.
«Витория Гимарайнш» в четырёх турах нового сезона чемпионата Португалии набрала шесть очков. В следующем матче команда встретится с «Брагой».
Также в чемпионате Португалии выступает российский вратарь Иван Злобин («Фамаликан»).
После семи туров Российской Премьер-Лиги «Локомотив» с девятью очками занимает в турнирной таблице восьмое место.
Комментарии
- 1 сентября 2022
-
22:57
-
22:51
-
22:50
-
22:47
-
22:44
-
22:35
-
22:21
-
22:07
-
22:00
-
21:59
-
21:54
-
21:43
-
21:19
-
21:19
-
21:16
-
21:14
-
20:58
-
20:52
-
20:47
-
20:46
-
20:38
-
20:30
-
20:27
-
20:26
-
20:03
-
19:53
-
19:46
-
19:39
-
19:35
-
19:31
-
19:23
-
19:10
-
19:03
-
19:00
-
18:59
Партнерский контент