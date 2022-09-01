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Полузащитник «Локомотива» перешёл в «Виторию Гимарайнш»

Полузащитник «Локомотива» перешёл в «Виторию Гимарайнш»
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19-летний белорусский полузащитник Кирилл Зинович перешёл в «Виторию Гимарайнш» из московского «Локомотива», сообщает официальный сайт португальского клуба.

Контракт с новой командой подписан на три года. В «Локомотив» Зинович перешёл летом прошлого года из клуба «Минск» и провёл за основную команду железнодорожников в сезоне-2021/2022 пять матчей. Хавбек выступает за молодёжную сборную Беларуси.

«Витория Гимарайнш» в четырёх турах нового сезона чемпионата Португалии набрала шесть очков. В следующем матче команда встретится с «Брагой».

Также в чемпионате Португалии выступает российский вратарь Иван Злобин («Фамаликан»).

После семи туров Российской Премьер-Лиги «Локомотив» с девятью очками занимает в турнирной таблице восьмое место.

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