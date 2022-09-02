Ракицкий и Пятов фигурируют в деле по отмыванию денег

Администратор сборной Украины Александр Кисткин подозревается в отмывании в 130 млн гривен ($3,49 млн), сообщает Tribuna.
Также в отношении Кисткина открыто дело по фактам легализации имущества, полученного преступным путем, и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. За период с 2016 по 2020 год сумма неуплаченных налогов Кисткина оценивается в $ 3,09 млн.
Сообщается, что по движению средств на банковских счетах Кисткина было установлено, что в основном он взаимодействовал с голкипером «Шахтёра» Андреем Пятовым, наставником «Днепра-1» Александром Кучером и агентом Вадимом Шаблием. Также в деле фигурируют украинские футболисты Ярослав Ракицкий, Виктор Коваленко, Максим Малышев, Сергей Кривцов, Богдан Бутко, Жуниор Мораеш, Василий Кобин и Николай Матвиенко.
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