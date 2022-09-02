Украинский защитник перешёл в футбольный клуб «Красава»

Украинский защитник Николай Морозюк перешёл в футбольный клуб «Красава», который принадлежит российскому блогеру Евгению Савину, сообщает портал Transfermarkt.

Сообщается, контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2023 года с возможностью продления ещё на один сезон. Последним клубом Морозюка был одесский «Черноморец».

Ранее Морозюк также выступал за турецкий «Ризеспорт», киевское «Динамо» и донецкий «Металлург» и ряд других украинских клубов.

Отметим в составе «Красавы» выступает украинский правый вингер Виталий Квашук и украинский защитник Евгений Будник.

Напомним, ранее Савин сообщил о переезде команды на Кипр. Команда уже прошла регистрацию, и будет выступать во втором дивизионе Кипра.