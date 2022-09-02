Украинский защитник перешёл в футбольный клуб «Красава»
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Украинский защитник Николай Морозюк перешёл в футбольный клуб «Красава», который принадлежит российскому блогеру Евгению Савину, сообщает портал Transfermarkt.
Сообщается, контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2023 года с возможностью продления ещё на один сезон. Последним клубом Морозюка был одесский «Черноморец».
Ранее Морозюк также выступал за турецкий «Ризеспорт», киевское «Динамо» и донецкий «Металлург» и ряд других украинских клубов.
Отметим в составе «Красавы» выступает украинский правый вингер Виталий Квашук и украинский защитник Евгений Будник.
Напомним, ранее Савин сообщил о переезде команды на Кипр. Команда уже прошла регистрацию, и будет выступать во втором дивизионе Кипра.
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