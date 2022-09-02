Грановская обещала привезти Антони в «Челси» в 2019 году. «МЮ» купил его за € 95 млн

Бразильский журналист Маркус Алвес в опубликованном материале для английских СМИ рассказал, что 22-летний нападающий Антони, перешедший в «Манчестер Юнайтед» за € 95 млн, мог перебраться на Туманный Альбион ещё в 2019 году.

«Первым за Антони из АПЛ пришёл «Манчестер Сити» в 2019 году. Команда Хосепа Гвардиолы сделала предложение в размере € 20 млн, которое включало первый сезон аренды в «Спортинг», но Антони не чувствовал себя готовым переехать через полмира и вместо этого решил продлить свой контракт с «Сан-Паулу».

Но это было только начало. «Челси» также принял твёрдое решение: бывший директор клуба Марина Грановская, как говорят, дала личное обещание лагерю игрока перевезти его на «Стэмфорд Бридж». «Ливерпуль» также провел его тщательный анализ и долго обсуждал его возможное приобретение. Однако к переходу это всё не привело. Тогда интерес таких клубов звучал немного пугающе для подростка, при том, что стоит иметь в виду, что в 19 лет он стал отцом.

Случайно или нет, но тот год — 2019 — также был для него лучшим на сегодняшний день. В тот период он забивал в трех различных финалах кубков (Молодежный кубок Сан-Паулу, Чемпионат штата Сан-Паулу и турнир в Тулоне), и его выступления убедили «Аякс» заплатить за него € 16 млн следующим летом», — гласит материал Алвеса специально для The Telegraph.

Напомним, Антони провёл за «Аякс» 82 матча, в которых на его счету 24 гола и 22 результативные передачи. В октябре прошлого года нападающий дебютировал за сборную Бразилии, в составе которой в девяти матчах забил два гола и отдал две результативные передачи.